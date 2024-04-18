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В Улан-Удэ стартует федеральный проект «Чистый воздух»

В Улан-Удэ стартует федеральный проект «Чистый воздух»
Общество,  Фото:Мэрия Улан-Удэ
В городе появится новое муниципальное учреждение

Для улучшения экологической ситуации в рамках федерального проекта «Чистый воздух» уже в мае на Левом берегу начнутся масштабные строительно-монтажные работы по модернизации электросетей. Благодаря этому до конца года первые дома в СНТ «Сибиряк», «Профсоюзник» и «Урожай» будут переведены на электроотопление, сообщили в комитете городского хозяйства.

По исследованиям учёных, зона Левобережья относится к территориям с наиболее высоким уровнем загрязнения воздуха. Здесь совпали два фактора: географическое расположение - в низине, где смог не рассеивается, плюс – огромный частный сектор.

– Наш Байкальский институт природопользования СО РАН занимается проблемами использования ресурсов охраны и воспроизводства природной среды уже долгое время. Конкретно по Улан-Удэ мы начали вплотную работать с 2018 года. Мы выполняли муниципальный контракт по разработке мероприятий для снижения негативного воздействия от выбросов в атмосферный воздух. Есть фундаментальные наработки за несколько десятков лет и конкретные практические работы, которые мы выполняли в рамках муниципального контракта, – сказал Баир Гомбоев, доктор географических наук, профессор, главный научный сотрудник Байкальского института природопользования СО РАН.

Впервые в Улан-Удэ учёные провели тотальный аудит экологической и энергетической сфер агломерации. Было сделано много полевых выездов, замеров от различных источников, загрязняющих атмосферный воздух. Исследования легли в основу перечня мероприятий для очищения воздуха, который подкреплён конкретными научными изысканиями и практическими данными.

– Набор проблем и мероприятий определён. Теперь наступила пора реализации мероприятий, которые помогут очистить воздух в городе. Это совместная работа: уже есть поддержка и понимание административных и контролирующих органов, выделены федеральные средства по проекту «Чистый воздух». Для координации всех работ по проекту и эффективного взаимодействия всех сторон необходимо отдельное муниципальное учреждение. Именно поэтому в городе создаётся МКУ «Чистый воздух». Оно будет контролировать мероприятия различной направленности - начиная от разработки проектной документации до капитальных работ. Создание и функционирование такого учреждения крайне необходимо, – отметил Баир Гомбоев.

В дальнейшем, помимо координации работ, учреждение будет вести постоянный мониторинг ситуации с воздухом в городе.

Столица Бурятии была включена в федеральный проект «Чистый воздух» в 2022 году. Тогда распоряжением правительства Российской Федерации город был включён в приоритетный перечень городов с наибольшим загрязнением атмосферы.

Федеральный проект «Чистый воздух» направлен на улучшение экологической обстановки и снижение выбросов, загрязняющих веществ в атмосферу. Основная цель проекта — снизить выбросы опасных загрязняющих веществ в 2 раза до 2030 года.

Чистый воздух электроснабжение Мэрия Улан-Удэ

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