Около 60 км трассы «Байкал» приведут в порядок





В текущем году подрядные организации ФКУ «Южный Байкал» заменят асфальтобетонное покрытие на федеральной трассе Р-258 «Байкал» Иркутск – Улан-Удэ – Чита.Работы проведут на шести участках федеральной дороги в Слюдянском районе Иркутской области, Кабанском и Мухоршибирском районах Бурятии. Так, в Слюдянском районе заменят покрытие на участках со 134-го по 142-й км в районе посёлке Утулик, со 151-го по 159-й км в районе посёлка Солзан, а также со 163-го по 166-й км в районе посёлка Мурино.В Бурятии в Кабанском районе заменят покрытие на участках с 234-го по 243-й км в районе п. Танхой и с 291-го по 318-й км между населёнными пунктами Мантуриха и Байкальским прибоем. В Мухоршибирском районе – на отрезке с 551-го по 555-й км в районе села Мухоршибирь.- В настоящее время на данных участках дороги наблюдаются трещины, выбоины и колейность. В рамках предстоящих работ специалисты выполнят выравнивающее фрезерование изношенного покрытия, устроят выравнивающий слой дороги, а также уложат новые слои износа из асфальтобетонной смеси. Применение такой технологии позволит обеспечить износостойкость дорожного покрытия, восстановить его ровность, а также повысит коэффициент сцепления колёс автомобильного транспорта, - сообщили в пресс-службе ФКУ «Упрдор «Южный Байкал».Кроме того, дорожники обустроят обочины из щебеночно-песчаной смеси, обеспечат водоотвод с проезжей части, нанесут дорожную разметку.Предварительно, с 22 апреля, при установлении благоприятных погодных условий, подрядные организации начнут работы на двух участках – в Слюдянском районе Иркутской области со 134-го по 142-й км и в Кабанском районе Бурятии с 291-го по 318-й км.- В настоящее время на этих участках проводятся подготовительные работы. Специалисты осуществляют дробление инертных материалов, готовят дорожную технику. Для обеспечения бесперебойного и безопасного движения на данных участках трассы устанавливаются временные дорожные знаки и информационные щиты, согласовываются временные схемы организации проезда, - отметили в «Южном Байкале».По контрактам работы должны завершиться в октябре этого года, однако управление и подрядные организации, понимая степень высокой загруженности автодороги в туристический сезон, планируют закончить работы с опережением установленных сроков.Управление федеральных автодорог «Южный Байкал» просит водителей быть предельно внимательными и осторожными в местах производства работ, а также неукоснительно выполнять требования временных дорожных знаков.