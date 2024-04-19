Три женщины украли у 88-летней ангарчанки 100 тысяч рублей





По предварительным данным, после похода в магазин 88-летняя женщина встретила и пообщалась с незнакомками. Со слов пенсионерки, навязав беседу, они зашли в её квартиру.



На следующий день пенсионерка заметила, что из шкафа пропали 100 тысяч рублей, после чего позвонила родственникам и в полицию.



- Сотрудники уголовного розыска установили маршрут заявительницы и изъяли записи камер видеонаблюдения. Изучив их, оперативники определили внешность подозреваемых. Ими оказались три женщины, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.



Подозреваемых разыскивает полиция.



Пожилая ангарчанка 16 апреля пустила к себе незнакомок, а когда они ушли – заметила пропажу крупной суммы.