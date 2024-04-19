19 апреля

18 апреля

Популярное

В Бурятии гимназисты прибрались на территории возле памятников

В Бурятии гимназисты прибрались на территории возле памятников
Общество,  Фото:Навигаторы детства | Республика Бурятия
Таким образом дети присоединились ко всероссийской акции

В преддверии Дня Победы учащиеся Гусиноозерской гимназии Селенгинского района Бурятии приняли участие во Всероссийской акции «Хранители истории». Ребята вместе с советником директора по воспитанию Эммой Тугутовой вышли на уборку памятных досок и мемориальных объектов, расположенных на территории города.

Гимназисты очистили и помыли мемориальные доски в сквере памяти «Юность» и сквере памяти полного кавалера Славы Г.-Д.С. Шарапова. Также они прибрались на прилегающей территории.

- Благоустройство памятников и мемориалов – это дань мужеству и стойкости Героям-селенгинцам, забота о сохранении исторической памяти о них, - отметили группе «Навигаторы детства | Республика Бурятия» в социальной сети «Вконтакте».

- Гимназисты не только словом, но и делом доказывают свою любовь к Родине, являются истинными патриотами своей страны, не забывают историю Отечества и подвиги земляков, – отметила Эмма Цыбикдоржиевна.
уборка дети школьники

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Забайкалье благоустроят пять населённых пунктов
В Забайкалье благоустроят пять населённых пунктов
Общество, 19.04.2024
Деньги на эти цели выделили из краевого бюджета
В Улан-Удэ во время «собачьего» рейда обошли 150 дворов
В Улан-Удэ во время «собачьего» рейда обошли 150 дворов
Общество, 19.04.2024
Рейд состоялся Железнодорожном районе
На севере Бурятии приступили к возведению моста за 53 млн
На севере Бурятии приступили к возведению моста за 53 млн
Общество, 19.04.2024
Его планируют запустить в эксплуатацию уже в конце года 
Около 60 км трассы «Байкал» приведут в порядок
Около 60 км трассы «Байкал» приведут в порядок
Общество, 19.04.2024
Работы запланированы в Иркутской области и Бурятии 
Жителей Бурятии призывают высадить «Сад памяти»
Жителей Бурятии призывают высадить «Сад памяти»
Общество, 19.04.2024
Заявки на участие уже принимаются 
В Улан-Удэ убрали мусор на остановке
В Улан-Удэ убрали мусор на остановке
Общество, 19.04.2024
О нём сообщили неравнодушные горожане 
В Бурятии супругов поздравили с золотой свадьбой
В Бурятии супругов поздравили с золотой свадьбой
Общество, 19.04.2024
Супруги Бессоновы знают друг друга с детства
Жители Бурятии смогут без направления сдать анализ на уровень сахара
Жители Бурятии смогут без направления сдать анализ на уровень сахара
Общество, 19.04.2024
На начало этого года в республике зарегистрировано около 38,5 тысяч человек, имеющих диабет
В Улан-Удэ продолжают облагораживать мост через Селенгу
В Улан-Удэ продолжают облагораживать мост через Селенгу
Общество, 19.04.2024
Из-за этого движение на одной полосе там будут перекрывать до лета

В Бурятии подделали директора «Управления трамвая»
В Бурятии подделали директора «Управления трамвая»
Общество, 19.04.2024
Фейковый Юрий Санжанов рассылает странные сообщения

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^