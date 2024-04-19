В Бурятии гимназисты прибрались на территории возле памятников

Общество, Фото: Навигаторы детства | Республика Бурятия

Таким образом дети присоединились ко всероссийской акции



В преддверии Дня Победы учащиеся Гусиноозерской гимназии Селенгинского района Бурятии приняли участие во Всероссийской акции «Хранители истории». Ребята вместе с советником директора по воспитанию Эммой Тугутовой вышли на уборку памятных досок и мемориальных объектов, расположенных на территории города.



Гимназисты очистили и помыли мемориальные доски в сквере памяти «Юность» и сквере памяти полного кавалера Славы Г.-Д.С. Шарапова. Также они прибрались на прилегающей территории.



- Благоустройство памятников и мемориалов – это дань мужеству и стойкости Героям-селенгинцам, забота о сохранении исторической памяти о них, - отметили группе «Навигаторы детства | Республика Бурятия» в социальной сети «Вконтакте».



- Гимназисты не только словом, но и делом доказывают свою любовь к Родине, являются истинными патриотами своей страны, не забывают историю Отечества и подвиги земляков, – отметила Эмма Цыбикдоржиевна.

