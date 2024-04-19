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В Бурятии пенсию начали получать ещё 532 человека

В Бурятии пенсию начали получать ещё 532 человека
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Жителям республики назначают её автоматически

С начала года страховую пенсию по старости в Бурятии начали получать ещё 532 человека. Её назначили в автоматическом режиме, рассказали в отделении Социального фонда России по РБ. Воспользоваться услугой по автоназначению выплат вправе жители республики, у которых на индивидуальном лицевом счёте в СФР отражены все сведения о периодах работы, стаже и пенсионных коэффициентах.
 
Чтобы соблюсти права будущих пенсионеров, ОСФР помогает с подготовкой необходимых документов задолго до выхода на заслуженный отдых. А за месяц до наступления пенсионного возраста (в 2024-ом это 58 лет для женщин и 63 года – для мужчин) через портал Госуслуг направляют уведомления о подаче соответствующего заявления.
 
Посредством электронного сервиса человеку сначала предлагают проверить сведения о стаже и заработке, учтённые на его индивидуальном лицевом счёте, и после рассчитывают размер выплат в автоматическом режиме за три минуты. Есть возможность выбрать способ доставки – через банк или почтовое отделение –  самостоятельно на тех же Госуслугах, не обращаясь в фонд.

Для страховой пенсии по старости требуется не менее 15 лет трудового стажа и 28,2 пенсионных коэффициентов. Проверить сведения о сформированных пенсионных правах можно, заказав выписку о состоянии индивидуального лицевого счёта на портале ГУ или забрать её в клиентской службе ОСФР, а обратиться за консультацией – по бесплатному телефону единого контакт-центра: 8-800-100-00-01. «Горячая линия» работает круглосуточно и без выходных.

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