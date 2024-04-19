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Клещи покусали уже более 50 жителей Бурятии

Клещи покусали уже более 50 жителей Бурятии
Происшествия,  Фото:Сергей Тарасенко
Укусы зафиксированы в 14 районах

В Бурятии растёт активность клещей. По последним данным, за медицинской помощью по поводу укусов обратились уже 58 человек.

- Показатель обращаемости составил 6,1 на 100 тысяч населения. Укусы зафиксированы в 14 районах республики и окрестностях Улан-Удэ, - сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Бурятии.

В местах массового отдыха и пребывания людей продолжаются противоклещевые обработки. Уже обработано 160 га.

Также продолжается прививочная кампания против клещевого энцефалита. По данным на 19 апреля, в республике привито более 40 тысяч человек, в том числе более 20 тысяч детей.

Сезон активности клещей продлится до поздней осени. Эти насекомые являются переносчиками множества заболеваний, в частности опасного энцефалита.

В случае присасывания клеща необходимо незамедлительно обратиться в ближайшую медицинскую организацию: в районах – в ФАП, пункт скорой медицинской помощи, поликлинику центральной районной больницы; в Улан-Удэ – в приёмное отделение республиканской клинической инфекционной больницы по адресу: ул. Пирогова, 9а.

Как сообщал «Байкал-Daily», в этом году клещи проснулись рано, в середине марта. Первым пострадавшим стал ребёнок – клещ укусил его в Бичурском районе.


клещи

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