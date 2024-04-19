На начало этого года в республике зарегистрировано около 38,5 тысяч человек, имеющих диабет
С 22 по 26 апреля в Бурятии пройдёт Неделя раннего выявления сахарного диабета. В эти дни в лабораториях поликлиник первичного звена с 8.00 до 11.00 все желающие могут бесплатно определить уровень сахара в крови до приёма пищи. Об этом сообщили в республиканской клинической больнице имени Семашко.
Почему важно выявить диабет на ранней стадии?
Заболевание может годами не проявляться, но в организме уже происходят осложнения. А вот поздняя диагностика сахарного диабета сопряжена с высоким уровнем сердечно-сосудистых и других осложнений: высокий риск инфаркта, инсульта, ампутации конечностей, слепоты и др.
- На начало этого года в республике зарегистрировано около 38,5 тысяч человек, имеющих диабет. В среднем число выявленных взрослых составило 4,3% от всего взрослого населения, - отметили в больнице.
Жители Бурятии смогут без направления сдать анализ на уровень сахара
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