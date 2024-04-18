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В нацпарке Бурятии заметили лебедей

В нацпарке Бурятии заметили лебедей
Общество,  Фото:скриншот с видео
В апреле лебеди возвращаются с зимовки

В Тункинском национальном парке заметили лебедей. Жительница улуса Хойто-Гол поделилась фотографией птиц в местном вайбер-чате.

Как пояснил Лопсон Базаров, орнитолог, сотрудник отдела науки и экологического просвещения национального парка, в апреле лебеди возвращаются с зимовки. В Тункинском нацпарке встречаются два вида лебедя – кликун, а также на пролёте останавливается малый (тундровый). Последние гнездятся исключительно в арктической тундре.

Также видео с лебедями появилось в группе «Тунка-инфо.24/7».

Как сообщал «Байкал-Daily», недавно в Тункинском национальном парке заметили краснокнижных чёрных грифов. На видео попали несколько птиц, они кружили над водоёмами.


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