В апреле лебеди возвращаются с зимовки
В Тункинском национальном парке заметили лебедей. Жительница улуса Хойто-Гол поделилась фотографией птиц в местном вайбер-чате.
Как пояснил Лопсон Базаров, орнитолог, сотрудник отдела науки и экологического просвещения национального парка, в апреле лебеди возвращаются с зимовки. В Тункинском нацпарке встречаются два вида лебедя – кликун, а также на пролёте останавливается малый (тундровый). Последние гнездятся исключительно в арктической тундре.
Также видео с лебедями появилось в группе «Тунка-инфо.24/7».
Как сообщал «Байкал-Daily», недавно в Тункинском национальном парке заметили краснокнижных чёрных грифов. На видео попали несколько птиц, они кружили над водоёмами.
В нацпарке Бурятии заметили лебедей
Общество, Фото:
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