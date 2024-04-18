Детскую площадку в райцентре в Бурятии довели до разрухи

















Детская площадка у дома в 9-ом микрорайоне Гусиноозёрска превращается в аварийную. Ребятишки даже перестали гулять там. Более семи лет назад двор забросила управляющая компания, заявили в региональном отделении Народного фронта.С тех самых пор игровая зона стала пристанищем для бездомных людей и бродячих собак. Конструкции на ней ветхие, сломанные и опасные. Никакого обслуживания и ухода нет. Об удручающем состоянии площадки «фронтовикам» рассказали местные жители.Всего в доме живут 240 семей с детьми.- Жалобы на бездействие управляющей компании безрезультатны. Непонятна и отстранённость от проблемы, – подчеркнули общественники.Активисты уже обратились в прокуратуру, чтобы там повлияли на местную администрацию и приняли меры по ремонту и обслуживанию игровой зоны.