Детскую площадку в райцентре в Бурятии довели до разрухи

Её оккупировали бездомные люди и бродячие собаки
Детская площадка у дома в 9-ом микрорайоне Гусиноозёрска превращается в аварийную. Ребятишки даже перестали гулять там. Более семи лет назад двор забросила управляющая компания, заявили в региональном отделении Народного фронта.
С тех самых пор игровая зона стала пристанищем для бездомных людей и бродячих собак. Конструкции на ней ветхие, сломанные и опасные. Никакого обслуживания и ухода нет. Об удручающем состоянии площадки «фронтовикам» рассказали местные жители.
Всего в доме живут 240 семей с детьми.
- Жалобы на бездействие управляющей компании безрезультатны. Непонятна и отстранённость от проблемы, – подчеркнули общественники.
Активисты уже обратились в прокуратуру, чтобы там повлияли на местную администрацию и приняли меры по ремонту и обслуживанию игровой зоны.
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