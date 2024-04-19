Это создаст новые рабочие места
Улан-удэнскую исправительную колонию №8 посетили представители республиканского мусороперерабатывающего завода.
Заместитель начальника УФСИН по Бурятии Евгений Слабухин и начальник исправительного учреждения Николай Кожевников совместно с директором завода Максимом Базаровым рассмотрели вопрос открытия нового производства по переработке каучукового сырья.
- Расширение производственного сектора колонии позволит не только создать новые рабочие места для осуждённых, но и внести вклад в развитие региона. Это важный шаг на пути к реабилитации и социальной адаптации осуждённых после освобождения из мест лишения свободы, - сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.
В улан-удэнской колонии планируют перерабатывать каучуковое сырьё
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