В улан-удэнской колонии планируют перерабатывать каучуковое сырьё

Общество, Фото: УФСИН по РБ

Это создаст новые рабочие места



Улан-удэнскую исправительную колонию №8 посетили представители республиканского мусороперерабатывающего завода.



Заместитель начальника УФСИН по Бурятии Евгений Слабухин и начальник исправительного учреждения Николай Кожевников совместно с директором завода Максимом Базаровым рассмотрели вопрос открытия нового производства по переработке каучукового сырья.



- Расширение производственного сектора колонии позволит не только создать новые рабочие места для осуждённых, но и внести вклад в развитие региона. Это важный шаг на пути к реабилитации и социальной адаптации осуждённых после освобождения из мест лишения свободы, - сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.

