Жителей Бурятии призывают высадить «Сад памяти»

Следует указать следующие сведения: количество участников, ответственное лицо и контактный номер телефона.



В целях обеспечения безопасности здоровья участников, необходима прививка от клещевого энцефалита, отметили в республиканском агентстве лесного хозяйства.



Географические координаты места проведения посадок: 51.877848500 107.963893997.



Жителей Бурятии приглашают принять участие в экологической акции и посадить дерево. Таким образом люди присоединятся к международной акции «Сад памяти»).- Мероприятие состоится 17 мая, начало в 10:00. Высаживать деревья будем на территории Заиграевского лесничества на площади 20 га. Специально для этой акции подготовили 80 000 сеянцев сосны обыкновенной, - сообщил заместитель начальника отдела воспроизводства лесов Юрий Березин.Для участия в акции нужно подать заявку. Направить данные необходимо на адреса электронной почты: alh_vosproizv@govrb.ru, reforest@alh-rb.ru, не позднее 14 мая.