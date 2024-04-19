В Улан-Удэ во время «собачьего» рейда обошли 150 дворов

В микрорайонах Аршан и Орешково в Железнодорожном районе Улан-Удэ завершился межведомственный «собачий» рейд.В рейде участвовали две мобильные группы, состоящие из сотрудников управления административного контроля мэрии, администрации Железнодорожного района, управления ветеринарии Бурятии, также на месте работали мобильный пункт по вакцинированию и регистрации домашних животных, экипаж службы отлова безнадзорных собак.- Мобильными группами были пройдены улицы Семейная, Кедровая, Высоцкого, Градостроителей, Аршанская, Семашко, Шевченко, Вознесенский проезд, Проектная, Новоселов, Жарковая, Троицкая, Дарвина, Короленко, Подлесная, Лобачевского, Курганская и Сибирская. Пройдено 150 домовладений, выписано 10 требований на явку для составления протокола, - сообщили в районной администрации.Подобные обходы дворов продолжатся.

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