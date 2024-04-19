В ходе тренировки энергетики и пожарные отработали совместные действия
11 апреля на Гусиноозёрской ГРЭС прошла противопожарная станционная тренировка. Вместе с персоналом станции участие в ней приняли дежурный караул пожарно-спасательной части №40 и аварийно-спасательное подразделение Забайкальского центра аварийно-спасательных и экологических технологий.
Всего в учениях были задействованы 35 человек и шесть единиц спецтехники.
- Цель тренировки – отработка взаимодействия энергетиков и пожарных. Среди применявшейся автотехники была автолестница с пеногенераторами на рампе, автоцистерны с водой и концентратом пенообразователя, так как в ходе учения отрабатывалась возможность подачи пены к очагу возгорания бойцами в огнеупорных костюмах с помощью пожарных стволов. Учение прошло успешно, условный пожар оперативно потушен, оценка действий пожарных и персонала — хорошо, - сообщили в пресс-службе Гусиноозёрской ГРЭС.
Специалисты отметили, что противопожарные тренировки проводятся в течение всего года для отработки слаженных действий личного состава станции и подразделений пожарной охраны при ликвидации ЧС.
В Бурятии потушили «пожар» на Гусиноозёрской ГРЭС
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