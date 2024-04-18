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В Бурятии в ДТП пострадали водитель и 17-летний пассажир

В Бурятии в ДТП пострадали водитель и 17-летний пассажир
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Автомобиль опрокинулся

ДТП с пострадавшими произошло накануне, 17 апреля, в Селенгинском районе Бурятии.

Около 9:30 в пяти километрах от села Сутой автомобиль «Тойота Премио» съехал с дороги и опрокинулся. За рулём находился 26-летний водитель.

- В результате ДТП сам водитель и 17-летний пассажир с травмами различной степени тяжести доставлены в медицинское учреждение, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Dailу», накануне утром на Элеваторе в Улан-Удэ автомобилист сбил женщину на пешеходном переходе – момент наезда сняла камера наблюдения.

ДТП

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