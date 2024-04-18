Житель Бурятии спилил лиственницы на 200 тысяч рублей

Происшествия, Фото: МВД по Бурятии

Мужчина не имеет постоянного заработка



В Джидинском районе Бурятии участковый уполномоченный с поличным поймал «чёрного» лесоруба. В лесу недалеко от села Малый Нарын 53-летний местный житель пилил лиственницы.



Мужчина признался, что спилил более 11 кубометров лиственницы для личного использования на приусадебном участке. Он не имеет постоянного заработка, ранее не судим, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Ущерб, нанесённый лесному фонду, составил более 200 тысяч рублей.



С места происшествия изъяли бензопилу, автомобиль УАЗ и древесину.



Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная рубка лесных насаждений в особо крупном размере», проводится расследование.

