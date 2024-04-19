Недавно она получила звание заслуженного артиста Бурятии
19 мая на сцене Бурятского театра оперы и балета состоится сольный концерт «Прекрасные мелодии души» заслуженной артистки Бурятии Елены Мохосовой.
В концерте примут участие заслуженный артист России Дамба Занданов, народные артисты Бурятии Булыт Раднаев и Вероника Миронова, заслуженные артисты Бурятии Эдуард Жагбаев, Данзан Бальжинимаев и Галсан Ванданов, а также Оюна Дарижапова, Чингис Иванов, Жамсо Бамбагаев, Арюухан Будаева и Баярма Бургутова.
В первом отделении концерта прозвучат классические арии из опер Джузеппе Верди, Джакомо Пуччини, а также хиты из оперетт Иоганна Штрауса и Имре Кальмана в сопровождении симфонического оркестра под управлением заслуженного деятеля искусств Бурятии Валерия Волчанецкого.
Второе отделение будет посвящено классическому романсу и музыке композиторов Бурятии. Концертмейстер Виктория Винс.
- Мой сольный концерт приурочен присвоению мне почётного звания заслуженной артистки Бурятии. Хочется встретиться со своими любимыми зрителями, поделиться радостью, своим творчеством на сцене и в зале родного театра, - поделилась Елена Мохосова.
Елена Мохосова удостоена почётного звания «Заслуженный артист Республики Бурятия» указом главы от 12 декабря 2023 года. В её творческом багаже более 30 партий мирового и отечественного репертуара, романсы, песни бурятских композиторов.
Возрастное ограничение 6+
В Бурятском театре оперы и балета пройдёт сольный концерт Елены Мохосовой
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