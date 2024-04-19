Супруги Бессоновы знают друг друга с детства
В Селенгинском районе чествовали семью, отметивших золотую свадьбу. Полвека вместе прожили супруги Валентина Фёдоровна и Геннадий Иванович Бессоновы, рассказали в районной администрации.
Семьи, где выросли будущие супруги, жили на лесозаготовительном участке Арюн. Дети окончили начальную школу в Арюне и продолжили обучение в средней школе посёлка Бараты. Первые симпатии между зародились ещё в детстве и постепенно переросли в настоящую любовь.
В 1971 году они переехали в посёлок Бараты, где осенью Валентина Фёдоровна проводила Геннадия Ивановича в армию. В 1972 году они поженились, в том же году родилась их первая дочь.
Всего в семье Валентины Фёдоровны и Геннадия Ивановича шестеро детей, 11 внуков и четверо правнуков.
Геннадий Иванович награжден медалью «100-летие Селенгинского района» за трудовые достижения, а Валентина Фёдоровна получила звание матери-героини. Семья Бессоновых также отмечена наградой «За любовь и верность» в июле 2021 года.
Супруги остаются энергичными и трудолюбивыми, несмотря на пенсионный возраст. Дом у них всегда. Супруги признаются, что они счастливы вместе и всегда выбрали бы друг друга вновь.
В Бурятии супругов поздравили с золотой свадьбой
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