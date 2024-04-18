У иностранки не оказалось нужных документов
Через пункт пропуска МАПП «Кяхта» гражданка Монголии пыталась вывезти подкарантинную продукцию высокого фитосанитарного риска из России в Монголию. Лук-севок был расфасован по 5 сумкам, общий вес составил – 50 кг. Нарушение выявил госинспекторы управления Россельхознадзора.
- На вывозимую подкарантинную продукцию не был предоставлен фитосанитарный сертификат, что создаёт угрозу распространения карантинных организмов и является нарушением ч. 1. ст. 25, ч. 1 ст. 32 Федерального закона от 21.07.2014 № 206-ФЗ «О карантине растений», - сообщили в управлении управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.
Составлен протокол по ст.10.2 КоАП РФ «Нарушение порядка вывоза с территории РФ и из карантинных фитосанитарных зон подкарантинной продукции».
Товар возвращён в Россию для оформления фитосанитарных сертификатов.
Гражданка Монголии не смогла вывезти из Бурятии 50 кг лука-севка
Общество, Фото:
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