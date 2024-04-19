На севере Бурятии приступили к возведению моста за 53 млн









В Северо-Байкальском районе стартовали работы на мосту вблизи села Уоян, сообщили в министерстве транспорта Бурятии.- В ближайшее время подрядчик приступит к устройству дощатого настила моста. Подготовка к работам уже началась. В дальнейшем будет осуществлена покраска мостовых конструкций, бетонирование конусов, расширение автомобильной дороги до проектной отметки. Капитальный ремонт моста через реку Полувананда стартовал по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в прошлом году, - отметили в минтрансе.Объект планируют ввести в эксплуатацию в конце 2024 года. Общая стоимость работ составляет 53,3 млн. рублей.Мост через реку Полувананда вблизи села Уоян связывает село с райцентром и выход на региональную дорогу. Ход работ строго контролируют в администрации района.- Подрядчик в настоящее время закупил все необходимые материалы, оборудование, подготовил технику. Накануне мы выезжали на объект, все работы идут в графике согласно муниципальному контракту, - рассказал глава Северо-Байкальского района Игорь Пухарев.- В настоящее время идёт подготовка к устройству дощатого настила моста, в дальнейшем мы приступим к покраске мостовых конструкций, бетонированию конусов, расширению автомобильной дороги до проектной отметки, - отметил подрядчик, директор ООО «Магистраль» Александр Ли.Министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства региона Александр Гоге отметил, что в этом году в Северо-Байкальском районе в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» приступят к капитальному ремонту ещё одного моста: «Ещё один значимый объект, к работам на котором приступят в этом году расположен на 93 км региональной дороги Северобайкальск-Новый Уоян -Таксимо. Это мост через реку Большая Дзелинда. По нему ежедневно проезжает большое количество транспорта, в том числе транзитного, поэтому он играет ключевую роль в обеспечении безопасности и удобства движения транспорта для местных жителей и туристов».