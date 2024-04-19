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В Улан-Удэ убрали мусор на остановке

В Улан-Удэ убрали мусор на остановке
Общество,  Фото:Мэрия Улан-Удэ
О нём сообщили неравнодушные горожане

Улан-удэнцы через сервис «Активный горожанин» обратились с просьбой убрать мусор на остановке «Площадь Комсомольская» на проспекте 50-летия Октября.

Здесь у обочины было полно окурков. Вероятно, их набросали пассажиры в ожидании транспорта.

Сотрудники комбината по благоустройству приняли запрос и оперативно очистили территорию, сообщили в мэрии города.

Сообщить о проблемах города, требующих оперативного решения, можно через сайт «Активный горожанин».
мусор

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