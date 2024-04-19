О нём сообщили неравнодушные горожане
Улан-удэнцы через сервис «Активный горожанин» обратились с просьбой убрать мусор на остановке «Площадь Комсомольская» на проспекте 50-летия Октября.
Здесь у обочины было полно окурков. Вероятно, их набросали пассажиры в ожидании транспорта.
Сотрудники комбината по благоустройству приняли запрос и оперативно очистили территорию, сообщили в мэрии города.
Сообщить о проблемах города, требующих оперативного решения, можно через сайт «Активный горожанин».
В Улан-Удэ убрали мусор на остановке
Общество, Фото:
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О нём сообщили неравнодушные горожане
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