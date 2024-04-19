В райцентре в Бурятии на месте растаявшего катка образовалось мини-озеро

Оно разлилось на стадионе местной СОШ



Жители Мухоршибири жалуются на состояние стадиона около местной школы № 1. Там после таяния катка скопилось немало воды. Сельчане рассказали в группе «Мухоршибирь-инфо.24/7», что к ней «периодически лезут дети» и поинтересовались, когда территорию приведут в порядок.



Первый замглавы района Олег Кожевин сообщил, что талую воду спускают постепенно, чтобы не затопить ближайшие улицы. А директор СОШ Ольга Мункуева пояснила: откачиванию спецмашинами она не подлежит – слишком мелко.



- С учениками и родителями регулярно проводятся беседы о недопущении несчастных случаев и сохранении здоровья детей, – отметили руководитель учебного заведения.