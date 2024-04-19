На него возбудили уголовное дело
Уголовное дело возбудили в отношении 40-летнего водителя автомобиля Mazda, который стал виновником смертельного ДТП в центре Читы.
Как сообщал «Байкал-Dailу», автоавария произошла 17 апреля: на улице Журавлёва легковой автомобиль врезался в грузовик ГАЗ. В результате погибла пассажирка Mazda, ехавшая на заднем сиденье. От полученных травм женщина скончалась на месте.
- В ходе предварительного расследования установлено, что мужчина имеет официальное место работы, при этом занимался частным извозом, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.
Для установления обстоятельств произошедшей аварии назначено проведение необходимых экспертиз.
Кроме того, следователи полиции выделят в отдельное производство материалы уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и незаконной предпринимательской деятельности.
Уголовное дело возбуждено по статье 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлёкшее по неосторожности смерть человека».
Виновник смертельного ДТП в центре Читы занимался частным извозом
Происшествия, Фото:
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