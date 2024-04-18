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В Бурятии перед судом предстанут девять участников банды, расстрелявшей двух человек

В Бурятии перед судом предстанут девять участников банды, расстрелявшей двух человек
Происшествия,  Фото:СУ СКР по Бурятии
Они похитили у потерпевших более 11 млн рублей

В Бурятии завершено расследование уголовного дела в отношении девяти мужчин в возрасте от 37 до 59 лет, большинство из которых живут в городе Бодайбо Иркутской области.

- Они обвиняются, в зависимости от преступной роли, в создании и руководстве устойчивой вооружённой группой (бандой) в целях нападения на граждан, а равно руководстве такой группой (бандой) и участии в ней; убийстве двух лиц, совершённом организованной группой из корыстных побуждений, а равно сопряжённом с разбоем и бандитизмом; разбое, совершённом с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, с применением оружия, организованной группой, в особо крупном размере, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего; умышленном уничтожении имущества, совершённом путём поджога, - сообщили в следственном управлении СК России по Бурятии.

Следствием установлено, что в 2013 году один из жителей Бодайбо, будучи лидером преступной группировки, именуемой «Комсомольцы» или «Спортсмены», решил расширить своё криминальное влияние в сфере незаконного оборота золота. Конкурентов он решил убить.

Для этой цели он объединил знакомых, вооружил их автоматическим огнестрельным оружием и стал руководить их действиями. В начале июня 2013 года участники банды узнали, что двое мужчин, ставших их целью, поехали на машине в Бурятию, где собирались сбывать незаконно добытое золото.

На обратном пути злоумышленники устроили засаду. В нападении принимали участие пятеро вооружённых стрелков, два наблюдателя и водитель.

На просёлочной лесной дороге неподалеку от посёлка Таксимо Муйского района машину с потерпевшими обстреляли. Водитель от полученных ранений сразу скончался, отчего машина съехала в кювет. Второй потерпевший попытался убежать. Обвиняемые стали преследовать его, ведя прицельный огонь, и также причинили мужчине смертельные ранения.

После этого злоумышленники похитили у потерпевших более 11 млн рублей, подожгли их машину при помощи фитиля, вставленного в бензобак, и скрылись с места происшествия.

- Преступления длительное время оставались нераскрытыми, но работа по уголовному делу все эти годы продолжалась. Изобличить и задержать членов банды удалось благодаря кропотливой работе, проводимой на территории двух регионов, следователями и сотрудниками уголовного розыска полиции, в том числе при расследовании других уголовных дел о преступлениях, совершённых в городе Бодайбо, где фигурировали злоумышленники, - сообщили в следственном управлении.

В ходе проведенного предварительного следствия собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд.


убийство

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