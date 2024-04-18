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В Улан-Удэ олимпийская чемпионка провела мастер-класс для юных спортсменов

В Улан-Удэ олимпийская чемпионка провела мастер-класс для юных спортсменов
Общество,  Фото:screenshot
Анна Богалий поделилась опытом

Двукратная олимпийская чемпионка, заслуженный мастер спорта России, член сборной России по биатлону Анна Богалий провела мастер-класс для воспитанников улан-удэнской спортивной школы №4.

- Анна поделилась своим опытом и знаниями с юными спортсменами, показала различные техники и приёмы, которые сама использует в своей профессиональной карьере, - сообщили в пресс-службе министерства спорта Бурятии.

В министерстве отметили, что дети получили уникальную возможность перенять опыт у одной из самых успешных биатлонисток современности.

Справка:

Анна Богалий уроженка Вологодской области, выступала за сборную России по биатлону с 2000 по 2012 годы. Двукратная олимпийская чемпионка в эстафете (2006, 2010 годы). Имеет в своей копилке также три золота чемпионатов мира (все в эстафетах), три серебряные медали (две эстафеты и спринт) и одна бронзу (гонка преследования).

биатлон дети спорт

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