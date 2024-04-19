В Бурятии пропавшего 48-летнего мужчину нашли мёртвым

Он бесследно исчез полтора месяца назад



48-летний житель бурятской столицы пропал ещё 3 марта. Ориентировку с его приметами разместили спустя несколько дней в официальном telegram-канале и на странице добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» в Бурятии во «ВКонтакте».



А через полтора месяца улан-удэнца обнаружили мёртвым.



Волонтёры принесли соболезнования его родным и близким и поблагодарили всех за участие в поисках. Жителей республики удалить репосты с ориентировками в соцсетях.

