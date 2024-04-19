Он бесследно исчез полтора месяца назад
48-летний житель бурятской столицы пропал ещё 3 марта. Ориентировку с его приметами разместили спустя несколько дней в официальном telegram-канале и на странице добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» в Бурятии во «ВКонтакте».
А через полтора месяца улан-удэнца обнаружили мёртвым.
Волонтёры принесли соболезнования его родным и близким и поблагодарили всех за участие в поисках. Жителей республики удалить репосты с ориентировками в соцсетях.
В Бурятии пропавшего 48-летнего мужчину нашли мёртвым
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