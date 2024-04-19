В райцентре в Бурятии сгорели надворные постройки

Огонь уничтожил забор, поленницу и курятник
Возгорание произошло в Гусиноозёрске в прошлую среду, 17 апреля. В переулке Проезжий вспыхнули надворные постройки, сообщает «Селенга-инфо.24/7».
В итоге пламя уничтожило забор, поленницу и курятник, а также повредило стайку и баню. К тушению привлекли 9 человек, задействовать пришлось три единицы техники. Причина уже известна – короткое замыкание.
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