В райцентре в Бурятии сгорели надворные постройки





Возгорание произошло в Гусиноозёрске в прошлую среду, 17 апреля. В переулке Проезжий вспыхнули надворные постройки, сообщает «Селенга-инфо.24/7».В итоге пламя уничтожило забор, поленницу и курятник, а также повредило стайку и баню. К тушению привлекли 9 человек, задействовать пришлось три единицы техники. Причина уже известна – короткое замыкание.