В Иркутской области закопали останки больных животных







После вмешательства прокуратуры останки убоя заражённых животных, размещённые на территории крестьянско-фермерского хозяйства, утилизированы в соответствии с ветеринарными правилами.







В Иркутской области закопали останки больных животныхМэр Иркутского районного муниципального образования получил прокурорское представлениеВ Иркутском районе закопали останки трупов больных животных. Это произошло после вмешательства прокуратуры.- Установлено, что после убоя больных заразным узелковым дерматитом животных, изъятых у главы крестьянско-фермерского хозяйства на территории Оекского муниципального образования, на месте эпизоотического очага размещены останки животных. Утилизация образовавшихся биологических отходов была осуществлена ответственными лицами с нарушениями ветеринарных правил. На этом основании прокуратура внесла представление мэру Иркутского районного муниципального образования, - сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.