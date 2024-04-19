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В Бурятии сгорел туалет, забор и трава

В Бурятии сгорел туалет, забор и трава
Происшествия,  Фото:администрация МО Тарбагатайский район
Виновник пожара установлен

В Тарбагатайском районе Бурятии сгорел туалет, забор и трава.

Пожар случился днём 17 апреля в селе Нижний Саянтуй, в ДНТ «Космос». Здесь загорелся дом.

На момент прибытия пожарных горел забор на площади 20 квадратных метров, трава на площади 200 квадратных метров и дощатый туалет.

- Потушить пожар удалось в течение получаса, распространения огня на жилой дом пожарные не допустили. Причиной пожара послужило неосторожное обращение с огнём установленного лица, - сообщает администрация МО Тарбагатайский район.

Ущерб составил 10 000 рублей.

пожар

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