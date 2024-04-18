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В селе Бурятии таксисты плутают меж домов без номеров

В селе Бурятии таксисты плутают меж домов без номеров
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Поиск нужного адреса там превращается в настоящий квест

В Мухоршибири не понимают, что происходит с нумерацией многоквартирных домов в одном из микрорайонов. По словам сельчан, жилые постройки обшили и утеплили, а номеров на некоторых из них нет и потому таксисты не могут найти нужный адрес.

- На 9-ом номера нет, а на домах № 1, 2 и 30 его сделали во дворе. Никому не видно. Надо со стороны дороги – той, что ведёт к школе № 1, – заявили люди в группе «Мухоршибирь-инфо.24/7»

Глава сельского поселения «Мухоршибирское» Ольга Янькова пояснила: согласно правилам благоустройства территории СП, утверждённым решением райсовета депутатов в марте 2020-го, за содержание домов отвечают сами собственники или управляющие компании – это зависит от способа управления. Именно они должны обеспечить установку, замену и ремонт указателей с наименованиями улиц и переулков, а также табличек с номерами домов и подъездов.

Директор «управляшки» Ольга Варфоломеева, в свою очередь, пообещала, что номера установят, но прежде вопрос нужно согласовать с жильцами.

- Потому что делается за счёт собственников. Всю возможную работу в этом направлении проведём, – заверила она.

В октябре в джидинском селе Петропавловка тоже жаловались на неразбериху с нумерацией жилых домов. Местных депутатов призвали как-то решить этот вопрос.

- Почему избранники народа не могут проделать работу по изготовлению адресных табличек? – недоумевали в группе «Джида-инфо 24/7». – Очень неудобно искать адреса. В работе скорой помощи роль где-то играют секунды

С подобной проблемой столкнулись зимой 2023-го в пригородном Иволгинском районе. На жилых постройках не было номеров, а в одном из сёл они и вовсе оказались одинаковыми.

жалобы управляющие компании

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