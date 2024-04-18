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В Бурятии осуждённым за наркотики рассказали о пагубных привычках

В Бурятии осуждённым за наркотики рассказали о пагубных привычках
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
С ними провели профилактическое мероприятие

Для осуждённых, состоящих на учёте филиала за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, провели День профилактики. Мероприятие организовали сотрудники филиала по Кабанскому району уголовно-исполнительной инспекции и отдела МВД совместно с врачом-наркологом центральной районной больницы.

Перед присутствующими выступил врач-нарколог с лекцией на тему «Влияние пагубных привычек на здоровье человека». Также они посмотрели фильм о вреде наркомании и алкоголизма.

- С осуждёнными проведены профилактические беседы о недопущении совершения повторных правонарушений и преступлений, после чего они добровольно прошли тестирование на предмет выявления употребления наркотиков, - сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии. 
УФСИН наркотики

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