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В районе Бурятии родилась вторая двойня с начала года

В районе Бурятии родилась вторая двойня с начала года
Общество,  Фото:из архива
Девочек назвали Есения и Агата

11 апреля в Бичурском районе Бурятии зарегистрировали вторую двойни, родившуюся в этом году.

В семье Виталия и Майи родились две замечательные малышки: Есения и Агата.

- От всей души поздравляем родителей с рождением двойни, с появлением в жизни двойной радости. Желаем, чтобы крохи росли счастливыми и добрыми, чтобы каждый из них был замечательным и весёлым ребёнком, - поздравили молодых родителей в управлении ЗАГС Бурятии. 
рождаемость дети

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