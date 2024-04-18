В районе Бурятии выпускникам запретили есть





Причиной, судя по всему, стало ЧП в Новоселенгинской школе-интернате, когда после застолья несколько сотрудников учебного заведения и ученики 9-го и 11-го классов В июне 2022-го в Улан-Удэ тоже наложили табу на школьные чаепития и банкеты. Соответствующий приказ подписала тогда председатель комитета по образованию городской администрации Татьяна Митрофанова.Причиной, судя по всему, стало ЧП в Новоселенгинской школе-интернате, когда после застолья несколько сотрудников учебного заведения и ученики 9-го и 11-го классов оказались на больничной койке. У них выявили сальмонеллёз. Детям даже придётся пропустить ЕГЭ.





Началось же всё с того, что в честь последнего звонка родители выпускников накрыли стол в столовой и позвали учителей. Там было всё – и самодельные блюда, и роллы с пиццей. После этого и случилась вспышка кишечной инфекции. В итоге глава Бурятии Алексей Цыденов призвал усилить контроль за школами во время выпускных.

Жители Кабанского района сообщили, что в этом году в школах нельзя устраивать чаепития в честь выпускных вечеров. Сельчане поинтересовались в группе «Кабанск-инфо.24/7», в чём причина такого табу.Руководитель районного управления образования Андрей Власов пояснил: сейчас под запретом – любые мероприятия, связанные с приготовлением еды, если речь не идёт о ежедневных горячих завтраках и обедах. Таково требование территориального отдела Роспотребнадзора по РБ.- Это связано с фактами пищевых отравлений вследствие того, что в приготовлении пищи, как правило, участвуют лица без специальной подготовки и не прошедшие медобследование, – подчеркнули в РУО.