Мужчина задолжал ребёнку 600 с лишним тысяч рублей
34-летний житель Кижингинского района Бурятии задолжал по алиментам своей дочери больше полумиллиона рублей. Суд признал его виновным в неуплате средств на содержание ребёнка.
Установлено, что по решению суда отец с 2019 года обязан ежемесячно перечислять алименты своей дочери 2011 года рождения. В связи с длительной неуплатой алиментов в августе 2023 года он был привлечён к административной ответственности.
- Несмотря на это, мужчина с сентября 2023 года по январь 2024 года, будучи трудоспособным, мер к официальному трудоустройству и погашению задолженности по алиментам без уважительных причин не принимал, алименты на ребёнка не выплачивал. Общий размер задолженности по алиментам составил 673 тысячи рублей, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.
Районный суд приговорил виновного к 6 месяцам лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.
Государственный обвинитель не согласился с решением суда относительно вида исправительного учреждения, поскольку ранее мужчина уже отбывал лишение свободы за аналогичное преступление.
Верховный суд Бурятии согласился с доводами прокурора, направив осуждённого в исправительную колонию общего режима, где более строгие условия содержания.
В Бурятии злостного алиментщика отправили в колонию
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Оружие он нашёл во время уборки
Марка, погашенная специальным штемпелем, приобретает филателистическую ценность
Уже отмыли скульптурные композиции на мостах
Людям ответили, что дороги ДНТ принадлежат его жителям, поэтому благоустройством улиц они должны заниматься сами
Встреча проходила в мусульманской молитвенной комнате
Им предложили организовать ТОС, чтобы решить проблему
Родители не смогут устраивать для них застолья в стенах школ
Воздух прогреется до +15
Участвовало 10 команд
Мужчина в срок не уплатил назначенный штраф
О графике работы учреждений рассказали в республиканском минздраве
В регионе уже вовсю готовятся к празднику
Автомобилист скрылся с места
Также о безопасности напоминают пассажирам
У птиц начался брачный период