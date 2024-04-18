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В Бурятии злостного алиментщика отправили в колонию

В Бурятии злостного алиментщика отправили в колонию
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Мужчина задолжал ребёнку 600 с лишним тысяч рублей

34-летний житель Кижингинского района Бурятии задолжал по алиментам своей дочери больше полумиллиона рублей. Суд признал его виновным в неуплате средств на содержание ребёнка.

Установлено, что по решению суда отец с 2019 года обязан ежемесячно перечислять алименты своей дочери 2011 года рождения. В связи с длительной неуплатой алиментов в августе 2023 года он был привлечён к административной ответственности.

- Несмотря на это, мужчина с сентября 2023 года по январь 2024 года, будучи трудоспособным, мер к официальному трудоустройству и погашению задолженности по алиментам без уважительных причин не принимал, алименты на ребёнка не выплачивал. Общий размер задолженности по алиментам составил 673 тысячи рублей, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.

Районный суд приговорил виновного к 6 месяцам лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.

Государственный обвинитель не согласился с решением суда относительно вида исправительного учреждения, поскольку ранее мужчина уже отбывал лишение свободы за аналогичное преступление.

Верховный суд Бурятии согласился с доводами прокурора, направив осуждённого в исправительную колонию общего режима, где более строгие условия содержания.
алименты

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