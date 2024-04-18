В Улан-Удэ памятникам устроили банный день

Уже отмыли скульптурные композиции на мостах



Скульптурные композиции моют в Улан-Удэ.



18 апреля специалисты приступят к помывке восьмиметровой скульптуры «Гостеприимная Бурятия», сообщили в комбинате по благоустройству.



Уже отмыли фигуры бурятских богатырей с обеих сторон Богатырского моста, памятник Пушкину в одноимённом сквере, скульптуру «Юность Бурятии», памятник БАмовцам, а также композиции на мосту через реку Селенга и на мосту «Бегущая лань».



В комбинате по благоустройству отметили, что работы продолжаются.

