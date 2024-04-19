Он убедил подзащитную, что нужно подкупить полицейского
В Улан-Удэ в суд поступило уголовное дело в отношении адвоката, члена адвокатской палаты Бурятии. Он обвиняется в мошенничестве с причинением значительного ущерба (ч. 2 ст. 159 УК РФ).
Как сообщал «Байкал-Dailу», уголовное дело возбудили в начале февраля 2024 года.
Договор с адвокатом заключила улан-удэнка, которая привлекалась полицией к уголовной ответственности. Её защитник изучил материалы и понял, что уголовное преследование будет прекращено в связи с истечением сроков давности. Тогда он решил воспользоваться этим и выудить у клиентки деньги.
Адвокат убедил женщину, что для прекращения уголовного дела необходимо дать следователю полиции взятку в виде ноутбука.
Потерпевшая сперва согласилась и отдала адвокату 46 тысяч рублей. Однако затем засомневалась и обратилась с заявлением в правоохранительные органы, описав незаконные действия защитника. Мужчину задержали; суд избрал ему пресечения в виде домашнего ареста.
- В ходе проведённого предварительного расследования собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в следственном управлении СК России по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», в 2021 году суд вынес приговор ещё одному адвокату Адвокатской палаты Бурятии. 60-летняя женщина вымогала деньги у своего клиента – якобы на взятки судьям и прокурорам.
В Улан-Удэ будут судить адвоката-мошенника
Происшествия, Фото:
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