На трёх участках БАМа открыто движение поездов по обновлённым путям

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Два из них находятся в Бурятии



На трёх участках БАМа, расположенных в Бурятии и Иркутской области, открыто движение поездов.



- На ВСЖД открыто движение на разъезде 1174 км расположенном на участке Кирон–Ангоя (Бурятия) и новым вторым путям на перегонах Таковка–Небель (Ирк.обл.) и Янчуй–Чуро (Бурятия). Строительство велось в комплексе мероприятий по увеличению пропускной способности БАМ и Транссиба, - сообщили в министерстве транспорта Бурятии.



Общая протяжённость уложенных путей - 29,8 км, установлено 15 стрелочных переводов, 861 опора контактной сети, более 190 км сетей связи, сигнализации, централизации и блокировки.



Строителями возведены девять железобетонных мостов, 29 водопропускных труб.



- Новый разъезд 1174 км оборудован современной отечественной микропроцессорной централизацией системы МПЦ-ЭЛ, - отметили в минтрансе.



Таким образом, провозная способность БАМа в границах ВСЖД на участке Лена – Таксимо увеличилась с 24,7 до 51,2 млн тонн грузов.

