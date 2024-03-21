Возбуждено уголовное дело о мошенничестве
Кяхтинский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Бурятии возбудил уголовное дело в отношении главного врача одной из центральных районных больниц. Об этом сообщило сегодня следственное управление СКР по Бурятии.
Уголовное дело возбуждено по статье «Мошенничество» (ч. 3 ст. 159 УК РФ).
По данным следствия, женщина, используя своё должностное положение, из корыстных побуждений открыла фиктивный больничный лист сроком на 12 дней. Получив по нему выплаты, причинила имущественный ущерб бюджету РФ.
Уголовное дело возбуждено на основании материалов, собранных сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Бурятии. Сейчас проводятся необходимые следственные действия.
Подозреваемая задержана. Решается вопрос об избрании в отношении неё меры пресечения в виде домашнего ареста.
В Бурятии задержали главврача больницы
Происшествия, Фото:
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