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Жители райцентра Бурятии просят о детской площадке

Жители райцентра Бурятии просят о детской площадке
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Им предложили организовать ТОС, чтобы решить проблему

Жители отдалённых улиц села Хоринск просят о детской площадке. Обращение они направили администраторам группы Хоринск-инфо.24/7

- Мы не согласны, жители улиц Молодёжная, Новая, Звёздная, ходить в такую даль на Комсомольскую улицу с маленькими детьми. У всех по несколько деток, мы просим установить в нашем районе площадку. Передайте, пожалуйста. До комсомольской улицы – километр, - написали люди.

Глава сельского поселения «Хоринское» Чингис Базардараев сообщил, что, к сожалению, местный бюджет не располагает такими средствами, чтобы устанавливать детские площадки на отдалённых улицах.

- Предлагаю организовать ТОС (территориальное общественное самоуправление) на этой территории. Во многих сёлах успешно решают таким образом насущные вопросы. Наш пример - это ТОС «Дачный», где жители за много лет построили спортивную площадку, детскую площадку, катушку, футбольное поле, организовали освещение и интернет. Участвуя в конкурсах, жители смогли привлечь выигранные средства на благоустройство своей территории. Земляки, зайдите в сельскую администрацию, обсудим как совместно решить этот вопрос, - разъяснил глава поселения.

детские площадки

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