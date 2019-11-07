«Мы не делим пожары на «свои» и чужие»: В Бурятии подвели итоги сезона

- Вне зависимости от того, на каких землях происходят пожар – на землях населённых пунктов, военных лесничеств, особо охраняемой природной территории, гослесфонда – мы тушим, а уже потом разбираемся, - подчеркнул он.





Сегодня в правительстве подвели итоги прохождения пожароопасного сезона этого года и наметили задачи на сезон 2020 года. Совещание возглавил зампред правительства Бурятии по вопросам безопасности Пётр Мордовской.Он отметил, что работа идёт отнюдь неплохо, несмотря на наличие недостатков. Пожароопасный сезон, по его словам, был очень сложным, но противостояние огню оказалось достойным. Также зампред поделился, что на недавнем совещании с участием генерального прокурора России Юрия Чайки Бурятия была отмечена на федеральном уровне как первый в стране регион, который не делит пожары на «свои» и «чужие».В этому году было зарегистрировано 598 лесных пожаров, площадь, пройденная огнём, составила более 226 тысяч гектаров. Принимались решения только по 30 тысячам гектаров, все остальные леса входили в зоны контроля. Первый лесной пожар в этом году произошёл 12 марта в Окинском районе, последний был зарегистрирован 17 октября в Заудинском лесничестве.Зампред добавил, что в этом году 86% лесных пожаров были ликвидированы в первые сутки, при плане в 65,6%.Руководитель республиканского агентства лесного хозяйства Александр Мартынов рассказал о результатах и ходе работы агентства за последние три года. Например, если 2018 год был благоприятным, а 2019 – очень сложным, оперативность работы агентства осталась на том же уровне. Также был усилен мониторинг, потому что «лучше предупредить, чем тушить». Руководитель поделился, что 15 декабря агентство получит дополнительную лесопожарную технику.Зампред правительства Пётр Мордовской поблагодарил добровольные пожарные команды, которые на «голом энтузиазме выезжают тушить пожары, рискуя жизнью», лесничих, которые достойно противостояли лесным пожарам, сотрудников МВД и СМИ.