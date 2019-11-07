 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

07 Ноября

06 Ноября

Популярное

«Мы не делим пожары на «свои» и чужие»: В Бурятии подвели итоги сезона

«Мы не делим пожары на «свои» и чужие»: В Бурятии подвели итоги сезона
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
В этом году пожароопасный сезон был особо тяжёлым

Сегодня в правительстве подвели итоги прохождения пожароопасного сезона этого года и наметили задачи на сезон 2020 года. Совещание возглавил зампред правительства Бурятии по вопросам безопасности Пётр Мордовской.

Он отметил, что работа идёт отнюдь неплохо, несмотря на наличие недостатков. Пожароопасный сезон, по его словам, был очень сложным, но противостояние огню оказалось достойным. Также зампред поделился, что на недавнем совещании с участием генерального прокурора России Юрия Чайки Бурятия была отмечена на федеральном уровне как первый в стране регион, который не делит пожары на «свои» и «чужие».

- Вне зависимости от того, на каких землях происходят пожар – на землях населённых пунктов, военных лесничеств, особо охраняемой природной территории, гослесфонда – мы тушим, а уже потом разбираемся, - подчеркнул он.


В этому году было зарегистрировано 598 лесных пожаров, площадь, пройденная огнём, составила более 226 тысяч гектаров. Принимались решения только по 30 тысячам гектаров, все остальные леса входили в зоны контроля. Первый лесной пожар в этом году произошёл 12 марта в Окинском районе, последний был зарегистрирован 17 октября в Заудинском лесничестве.

Зампред добавил, что в этом году 86% лесных пожаров были ликвидированы в первые сутки, при плане в 65,6%.

Руководитель республиканского агентства лесного хозяйства Александр Мартынов рассказал о результатах и ходе работы агентства за последние три года. Например, если 2018 год был благоприятным, а 2019 – очень сложным, оперативность работы агентства осталась на том же уровне. Также был усилен мониторинг, потому что «лучше предупредить, чем тушить». Руководитель поделился, что 15 декабря агентство получит дополнительную лесопожарную технику.

Зампред правительства Пётр Мордовской поблагодарил добровольные пожарные команды, которые на «голом энтузиазме выезжают тушить пожары, рискуя жизнью», лесничих, которые достойно противостояли лесным пожарам, сотрудников МВД и СМИ.

правительство республики лесные пожары
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Мордовской: «Со мной могут работать только порядочные люди»
Мордовской: «Со мной могут работать только порядочные люди»
Власть, 07.11.2019
Зампред правительства Бурятии Пётр Мордовской требует «не снижать, а наращивать» темп
«Мы не делим пожары на «свои» и чужие»: В Бурятии подвели итоги сезона
«Мы не делим пожары на «свои» и чужие»: В Бурятии подвели итоги сезона
Власть, 07.11.2019
В этом году пожароопасный сезон был особо тяжёлым
Глава Бурятии работает в Бичурском районе
Глава Бурятии работает в Бичурском районе
Власть, 07.11.2019
Алексей Цыденов посетит ряд социальных объектов
ОНФ обвинил Фонд капремонта Бурятии в отсутствии должного контроля
ОНФ обвинил Фонд капремонта Бурятии в отсутствии должного контроля
Власть, 07.11.2019
Ремонт крыши в многоквартирном доме в Улан-Удэ тянулся полтора года
Росгвардейцы Бурятии скрыли банковские счета
Росгвардейцы Бурятии скрыли банковские счета
Власть, 07.11.2019
Нарушение антикоррупционного закона выявила прокуратура
В Иркутске хотят снести постройки на территории мечети
В Иркутске хотят снести постройки на территории мечети
Власть, 06.11.2019
По поводу демонтажа инициирован судебный процесс
Глава Бурятии побывал в Окинском районе
Глава Бурятии побывал в Окинском районе
Власть, 06.11.2019
Он посетил социальные объекты, отремонтированные по «единой» дальневосточной субсидии
«Расправа» над коммунистами в Хурале Бурятии обернулась скандалом
«Расправа» над коммунистами в Хурале Бурятии обернулась скандалом
Власть, 05.11.2019
Депутаты Хурала схватились друг с другом из-за комиссии, которая вероятнее всего, снимет коммунистов с руководящих постов
На бывшего замглавы Тункинского района Бурятии возбудили дело
На бывшего замглавы Тункинского района Бурятии возбудили дело
Власть, 05.11.2019
Под следствием оказался экс-заместитель главы Тунки по развитию инфраструктуры
Бурятского омбудсмена Юлию Жамбалову назначили на второй срок
Бурятского омбудсмена Юлию Жамбалову назначили на второй срок
Власть, 05.11.2019
Против переназначения уполномоченного по правам человека проголосовали только 8 человек
Спикера Хурала Бурятии предложили отправить в отставку
Спикера Хурала Бурятии предложили отправить в отставку
Власть, 05.11.2019
С заявлением выступила депутат Оксана Бухольцева
Бурятскими депутатами-коммунистами займётся отдельная комиссия
Бурятскими депутатами-коммунистами займётся отдельная комиссия
Власть, 05.11.2019
Судя по всему, в этой комиссии будут одни «единороссы»

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
О главе, выборах, Ариг Усе и протестах…
26.09.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
353-й
02.09.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Загрузка...
^