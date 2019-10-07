Комиссия по этике занялась коммунистами Цыреновым и Красовским

Двух депутатов от КПРФ обязали письменно ответить по поводу несогласованного митинга
Депутатов Народного Хурала от КПРФ Баира Цыренова и Леонтия Красовского вызвали на комиссию по мандатам и депутатской этике.
Им надлежит до 14 октября предоставить в письменном виде информацию о своём участии в несогласованном публичном мероприятии на площади Советов 9 и 10 сентября. Соответствующий документ Баир Цыренов опубликовал в Instagram.
«Депутаты-единороссы нажаловались на коммунистов в Комиссию НХ РБ по мандата и депутатской этике...» - написал он.
Действительно, обращение в комиссию Хурала по этике подписали члены «Единой России», в их числе и спикер Владимир Павлов, его заместитель Баир Жамбалов и другие депутаты-«единороссы».
Ирония ситуации ещё и в том, что комиссию по этике возглавляет Екатерина Цыренова, бывший соратник Цыренова и Красовского по партии КПРФ. Осенью 2018 года Цыренова была исключена из партии из-за «ряда претензий» коммунистов
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Ранее Баир Цыренов и Леонтий Красовский уже были оштрафованы
за участие в несанкционированном митинге на площади Советов на 15 тысяч рублей каждый.
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