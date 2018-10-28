Ранее Цыренова сама вышла из партийной фракции коммунистов в Хурале
Как стало известно «Байкал-Daily», депутата Народного Хурала Екатерину исключили из рядов КПРФ.
Решение приняло бюро рескома Бурятского регионального отделения КПРФ в субботу, 27 октября. Причиной исключения Екатерины Цыреновой стали «нарушения устава партии».
Как сообщал «Байкал-Daily», «размолвка» Цыреновой с коммунистами произошла ещё в начале осени. Депутат вышла из рядов фракции КПРФ в Народном Хурале. Она примкнула к новой депутатской группе «Народный депутат», куда вошли те люди, которые не пожелали примкнуть ни к одной партийной фракции (всего их четыре: «Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия» и ЛДПР»). В группу «Народный депутат», помимо Цыреновой, вошли экс-глава Иволгинского района Александр Цыденов, директор школы из Северобайкальска Оксана Бухольцева, корреспондент телеканала «Тивиком» Намсарай Намсараев.
По словам представителей КПРФ, к Екатерине Цыреновой накопились и другие претензии, помимо выхода из фракции.
На выборах 9 сентября в шестой созыв Народного Хурала Цыренова (тогда ещё представитель КПРФ) одержала победу на округе №22 (часть Железнодорожного района Улан-Удэ). Она сумела обойти известного единоросса Вячеслава Ирильдеева, который в прошлом созыве бурятского парламента был вице-спикером.
Справка:
Екатерина Цыренова родилась 6 февраля 1949 года. В 1972 году окончила Восточно-Сибирский технологический институт. Имеет звание доктора экономических наук. Последнее место работы - проректор по дополнительному образованию и международному сотрудничеству Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления.
Являлась депутатом городского совета депутатов Улан-Удэ (1998-2002). Депутат Народного Хурала пятого (2013 – 2018) и шестого созывов (2018 – 2023).
Екатерину Цыренову исключили из КПРФ
Власть, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Власть, 28.10.2018
Ранее Цыренова сама вышла из фракции коммунистов в Хурале
Власть, 26.10.2018
Он создаётся с целью сохранения языков
Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева (КПРФ) выступила против сайтов и мобильных приложений для знакомств в интернете, а также призвала блокировать их
Ранее он трудился в министерстве по развитию Дальнего Востока
Минтранс предложил устанавливать стоимость проезда в общественном транспорте в зависимости от времени суток
Он будет отстаивать интересы Совета Федерации в правительстве России
24 октября в администрации Советского района под председательством главы района Максима Базарова прошло совещание по вопросу строительства АЗС на Левом берегу
Для Александра Бардалеева главным стимулом участия в конкурсе управленцев «Лидеры России» стала возможность соотнести свой личный уровень руководителя с коллегами из других регионов, оценить свои зоны роста
Михаил Гергенов избавился от 15-ти камней в желчном пузыре
В городе не вовремя размещали отчёты о закупках
Для горожан создаётся угроза их жизни и здоровья
Переход на трёхуровневую систему управления завершится до конца 2018 года
Его официально представил гендиректор ОЭЗ «Байкальская гавань» Алексей Тогошиев
Завершился шестой всероссийский конкурс региональной информатизации «ПРОФ-IT.2018»
Власть, 22.10.2018
Несмотря на это, силами волонтёров здесь постоянно проводятся субботники