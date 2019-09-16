Глава пресс-службы губернатора Иркутской области увольняется из-за скандала

Ирину Алашкевич обвиняли в оскорблении пострадавших от наводнения
Начальник управления пресс-службы губернатора Иркутской области Ирина Алашкевич написала заявление об увольнении. Об этом она сообщила на личной странице в Facebook.
Как сообщал «Байкал-Daily», в августе Ирина Алашкевич оказалась в центре скандала – в соцсетях распространилась аудиозапись с голосом, в котором опознали главу пресс-службы. В аудио женщина оскорбляла пострадавших от наводнений жителей Тулуна, она называла пострадавших «бичёвней» и «быдлом». Также она рассказывала, что во время визита Владимира Путина, люди «готовы были землю целовать» и «готовы были кипятком описаться от счастья».
Сегодня Ирина Алашкевич заявила, что журналисты РЕН ТВ обманом попали в её квартиру и пытались выведать у неё, находится ли она в отпуске. Также руководитель пресс-службы поделилась, что видела масштабы трагедии в Тулуне и видела её другую сторону:
- О ней говорят в кулуарах, шепчутся по углам. Это именно та правда, которой я делилась со своими коллегами. То, на что больно было смотреть. Именно эту страшную картинку я обсуждала со своими коллегами. Да, эмоционально, может грубо – но эта та боль, которой мне хотелось поделиться. А вот кто и зачем записал этот разговор, да еще и смонтировал так как было выгодно, вопрос риторический, - написала она.
Глава пресс-службы правительства области поделилась, что написала заявление об увольнении и попросила прощение у тулунчан.
- Так уж получилось, что паводок в Тулуне прошёлся и по моей судьбе. Смыл мою прошлую жизнь, и я тоже не знаю, что будет в будущем. Но я точно знаю, никакая должность не стоит благополучия и спокойствия моей семьи. Прошу тулунчан простить меня от всего сердца. Эти слова были обращены не к вам. Жаль, что человек, который сделал эту запись обрезал в ней важные моменты, которые многое могли объяснить. Я предполагаю, что и этот мой текст разберут на части и на цитаты. Возможно, вырвут из контекста так, как им выгодно, - написала Ирина Алашкевич.
Глава пресс-службы губернатора Иркутской области увольняется из-за скандала
Власть, Фото:
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Ирину Алашкевич обвиняли в оскорблении пострадавших от наводнения
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