Агитационный материал, из-за которого изымут весь тираж газеты, оплачен из фонда Вячеслава Мархаева
Сегодня, 30 августа, Советский районный суд вынес решение по иску Избирательной комиссии Улан-Удэ о пресечении незаконной деятельности и изъятии тиража газеты «Коммунист Бурятии» от 25 августа 2019 года.
Основанием иска послужило то, что в данной газете имелись нарушения избирательного законодательства, связанные с незаконной агитационной деятельностью.
- В газете были опубликованы агитационные материалы кандидата на должность мэра Улан-Удэ Вячеслава Мархаева. В агитационном материале было размещено изображение других кандидатов – по закону о выборах от 2016 года это запрещено. Фотография сопровождала статью, где негативно высказывались о деятельности кандидата Игоря Шутенкова, - сообщил «Байкал-Daily» член избирательной комиссии Улан-Удэ с правом решающего голоса Андрей Лукьянчук.
Известно, что агитационный материал был оплачен из фонда Вячеслава Мархаева, претендующего на должность мэра. Таким образом его агитация в газете «Коммунист Бурятии» признана незаконной.
Решение суда обращено к немедленному исполнению правоохранительными органами. Изъятием тиража займётся полиция.
В отношении редакции газеты «Коммунист Бурятии» направлен материал в Роскомнадзор для составления протокола об административном правонарушении.
Полиция изымет весь тираж газеты «Коммунист Бурятии»
Власть, Фото:
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