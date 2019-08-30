Полиция изымет весь тираж газеты «Коммунист Бурятии»

Агитационный материал, из-за которого изымут весь тираж газеты, оплачен из фонда Вячеслава Мархаева



Сегодня, 30 августа, Советский районный суд вынес решение по иску Избирательной комиссии Улан-Удэ о пресечении незаконной деятельности и изъятии тиража газеты «Коммунист Бурятии» от 25 августа 2019 года.



Основанием иска послужило то, что в данной газете имелись нарушения избирательного законодательства, связанные с незаконной агитационной деятельностью.



- В газете были опубликованы агитационные материалы кандидата на должность мэра Улан-Удэ Вячеслава Мархаева. В агитационном материале было размещено изображение других кандидатов – по закону о выборах от 2016 года это запрещено. Фотография сопровождала статью, где негативно высказывались о деятельности кандидата Игоря Шутенкова, - сообщил «Байкал-Daily» член избирательной комиссии Улан-Удэ с правом решающего голоса Андрей Лукьянчук.



Известно, что агитационный материал был оплачен из фонда Вячеслава Мархаева, претендующего на должность мэра. Таким образом его агитация в газете «Коммунист Бурятии» признана незаконной.



Решение суда обращено к немедленному исполнению правоохранительными органами. Изъятием тиража займётся полиция.



В отношении редакции газеты «Коммунист Бурятии» направлен материал в Роскомнадзор для составления протокола об административном правонарушении.

