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Игорю Бобкову снова не ответили про продажу байкальского омуля

Игорю Бобкову снова не ответили про продажу байкальского омуля
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Вопрос продажи омуля в магазинах поднимается на сессиях Хурала Бурятии второй раз подряд

Сегодня, 24 июля, на внеочередной сессии Народного Хурала в «час заявлений» депутат Игорь Бобков снова поднял вопрос о продаже в некоторых торговых сетях запрещённого для отлова омуля. По его словам, данный вопрос он задаёт не в первый раз, но республиканские органы власти его якобы не слышат.

На прошлой сессии Хурала в июне Бобков уже поднимал эту тему.

- Сейчас я вынужден воспользоваться «часом заявлений» на сессии Народного Хурала для того, чтобы на этот вопрос обратил внимание в том числе, и глава нашей республики и, может быть, после этого наши республиканские чиновники будут более законопослушными, и всё-таки прислушаются к мнению депутатов, когда депутат на сессии задаёт вопрос или выражает своё мнение, - заявил сегодня Игорь Бобков.

Парламентарий возмутился тем, что кроме того, что омуль находится официально в торговых сетях, он ещё и рекламируется.

- Вешаются большие баннерные полотна и рекламируется этот омуль. Граждан же с омулем некоторых даже осудили те, кто незаконно может быть даже добывал запрещённый к вылову эндемик. Но по всей видимости, здесь всё иначе, это конечно, вызывает колоссальное раздражение среди нашего населения. Я прошу профильных министров обратить внимание или на этой сессии всё-таки доложить ситуацию по омулю депутатам Народного Хурала или если у вас не хватает на эту тему познаний, то на какой-то ближайшей сессии, - заключил депутат.

Как сообщал «Байкал-Daily», запрет на промышленную добычу и любительский вылов омуля на Байкале введён с октября 2017 года. С некоторыми ограничениями могут добывать омуль коренные малочисленные народы Севера.

Незаконный вылов омуля влечёт уголовную ответственность по статье 256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов». Нарушителю грозит штраф в размере до 500 000 рублей либо лишение свободы сроком до 2 лет.

Когда запрет будет отменён, пока неизвестно. Ожидается, что это произойдёт не раньше 2021 года.



депутаты Народного Хурала омуль
 
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