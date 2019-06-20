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Игоря Бобкова возмутила продажа омуля в магазинах

Игоря Бобкова возмутила продажа омуля в магазинах
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
Особенно депутата возмутила реклама омуля

Депутат Народного Хурала Игорь Бобков поднял сегодня на сессии вопрос продажи байкальского омуля в магазинах.

- В некоторых торговых сетях продаётся запрещённый к вылову в нашей республике под страхом уголовной ответственности омуль. Я задавал вопросы в стенах Народного Хурала, на рабочих группах, почему сегодня в торговых сетях продается запрещённый к вылову омуль. Кого-то судят за это, а кто-то продаёт спокойно, даже рекламу развешивает на баннерах, Надо написать тогда в рекламе – «запрещённый к вылову», - заявил Игорь Бобков.

Он обратился к депутатам: «Коллеги, я прошу вас это предложение не переносить на какую-то из последующих сессий, а сегодня спросить ответственного чиновника нашей республики, почему это происходит?»

Как сообщал «Байкал-Daily», запрет на промышленную добычу и любительский вылов омуля на Байкале введён с октября 2017 года. С некоторыми ограничениями могут добывать омуль коренные малочисленные народы Севера.

Когда запрет будет отменён, пока неизвестно. Ожидается, что это произойдёт не раньше 2021 года.

омуль
 
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