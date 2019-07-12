«Переселять нужно однозначно»: Алексей Цыденов осмотрел дом, где жильцы уже боятся жить



Сегодня в ходе осмотра работ по благоустройству сквера в микрорайоне Стеклозавод к главе Бурятии Алексею Цыденову и и. о. руководителя администрации города Игорю Шутенкову обратились жители близлежащего общежития.









Проблему можно было бы решить, попади этот дом в список аварийных до 1 января 2017 года. Тогда жильцов общежития расселили бы по новым квартирам. Однако комиссия признала этот дом аварийным лишь в начале 2019 года.



- Сейчас мы его попробуем включить в программу по сейсмике, по сейсмоусилению. В рамках уже этой программы постараемся переселить. Дом, действительно, аварийный, переселять нужно однозначно, других вариантов нет, - сказал глава Бурятии Алексей Цыденов.









