«Со дня на день рухнет»: Улан-удэнцы боятся ночевать в аварийном доме

Жильцы общежития на улице Воронежская, 3 в Улан-Удэ жалуются, что их никак не могут расселить из аварийного жилья. Дом прогнил, жить в нём невозможно, люди боятся, что однажды он просто рухнет.
25 января 2019 межведомственная комиссия признала дом аварийным и подлежащим сносу. Износ дома составляет 71,2%. Об этом жильцы узнали из соцсетей, когда обнаружили в Интернете реестр аварийных домов.
В доме 162 комнаты, в которых проживает 258 человек.
- Дом весь в трещинах, с каждым годом они увеличиваются, через некоторое время можно будет просунуть руку на улицу через стену. Внутренняя стена здания, со стороны где находятся санузлы, отсырела и осыпается. Фасад здания вздулся, покрылся грибком и трещинами. Мы боимся ложиться спать, держим вещи собранными, - пожаловались «Байкал-Daily» жильцы аварийного дома.
По их словам, от падения нависшую стену держит один слой кирпича. Чтобы стена не рухнула от сырости, отключено горячее водоснабжение, отрезан стояк.
К тому же, сейчас около дома начали строительные работы. Как сообщал «Байкал-Daily», в микрорайоне Стеклозавод появится сквер «Кристалл». Работающая техника, в том числе вибрационные машины, отрицательно повлияли на состояние дома и стены начали сильнее осыпаться.
- Со дня на день дом рухнет вместе с нами, - сетуют улан-удэнцы.
«Сплошные отписки»
Жильцы дома написали множество обращений в различные инстанции, но по их словам, не получили должного ответа. Люди обращались в администрацию Советского района, в мэрию, республиканское правительство, минстрой, прокуратуру, к главному федеральному инспектору по Бурятии Сергею Ромахину, а также направили обращение главе республике Алексею Цыденову.
Но на все их запросы получен, в общем, ответ один и тот же. В городском бюджете нет средств на расселение этого дома. Люди лишь получают ответы, что письмо зарегистрировано или перенаправлено.
В администрации Советского района пояснили жильцам, что жилище квалифицируется как «ограниченно работоспособное». По данным администрации, 45% собственников жилых помещений не проживают здесь, а живут третьи лица.
Люди рассказывают: чиновники им прямо говорили самим решать проблему и покупать новые квартиры.
- Занимаются отписками. Было собрание, сказали, что в городском бюджете денег нет. «Ждите, когда внесут в федеральную программу». Сказали: «Своими силами расселяйтесь, куда хотите». А это единственное жильё, людям некуда выезжать. А разъедемся – чиновники скажут: «Ну и бог с ними», - переживают жители бедствующего дома.
Сейчас жильцы просят о помощи главу Бурятии Алексея Цыденова.
Не попадает в программу
В мэрии «Байкал-Daily» прокомментировали ситуацию с аварийным домом.
В мэрии разъяснили, что дом признан аварийным после января 2017 года, поэтому не может быть включен в программу по переселению на 2019-2025 годы. В эту программу попадают многоквартирные дома, признанные аварийными и подлежащими сносу до 1 января 2017 года.
- В связи с тем, что в бюджете городского округа «город Улан-Удэ» на 2019 год и плановый период 2020-2021 годы расходы на расселение данного дома не предусмотрены, в адрес главы Бурятии Цыденова Алексея Самбуевича направлено письмо о рассмотрении возможности расселения жильцов указанного дома. В настоящее время письмо находится на рассмотрении в правительстве республики, - сообщили в мэрии.
Отчаявшимся людям осталось только надеяться на то, что на дом всё-таки найдётся дополнительное финансирование.