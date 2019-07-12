«Со дня на день рухнет»: Улан-удэнцы боятся ночевать в аварийном доме

- Дом весь в трещинах, с каждым годом они увеличиваются, через некоторое время можно будет просунуть руку на улицу через стену. Внутренняя стена здания, со стороны где находятся санузлы, отсырела и осыпается. Фасад здания вздулся, покрылся грибком и трещинами. Мы боимся ложиться спать, держим вещи собранными, - пожаловались «Байкал-Daily» жильцы аварийного дома.









- Со дня на день дом рухнет вместе с нами, - сетуют улан-удэнцы.











Сейчас жильцы просят о помощи главу Бурятии Алексея Цыденова.

















