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В сквере на Стеклозаводе в Улан-Удэ появятся велодорожки и амфитеатр

В сквере на Стеклозаводе в Улан-Удэ появятся велодорожки и амфитеатр
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
На благоустройство сквера на Стеклозаводе выделено 35,5 миллионов рублей

Как сообщал «Байкал-Daily» в апреле на Стеклозаводе начались подготовительные работы перед началом основных работ по благоустройству сквера. Сегодня глава Бурятии Алексей Цыденов, а также и.о. руководителя администрации Улан-Удэ Игорь Шутенков посетили сквер.



Сквер микрорайона Стеклозавод благоустраивают благодаря жителям Улан-Удэ. В марте 2018 года на выборах президента России улан-удэнцы также выбирали, какие общественные территории следует благоустроить. По итогам голосования сквер на Стеклозаводе занял четвёртое место. Работы на победивших в рейтинговом голосовании бульваре К. Маркса, сквере «Молодёжный» и сквере за КДЦ «Заречный» были проведены ещё в прошлом году.

В обновлённом сквере на Стеклозаводе появится хоккейная площадка, на которой летом можно будет играть в футбол. Будет построен амфитеатр, парковая зона, добавятся и скульптурные композиции, велодорожки, освещение, ограждения, и пандусы на лестницах.

- Город принял решение в 2,5 раза увеличить площадь, то есть тут было чуть больше 1 га, сейчас будет почти 3 га. Сейчас здесь идёт создание уже практически парка. Жители выбрали где, выбрали как. Город принял решение сделать это ещё больше, ещё масштабнее, - сказал глава Бурятии Алексей Цыденов.


Само благоустройство началось в начале июня. На данный момент рабочие уже произвели демонтаж ограждений, тротуарной плитки и асфальтового покрытия. Также на территорию были проведены централизованные сети водоснабжения и водоотвода, заасфальтировано место под автопарковку и баскетбольную площадку.

- В приоритете у нас безопасность и экология. Для этого парк будет огорожен, поставлена охрана, будет присутствовать круглосуточная охрана физическая и камеры видео наблюдения. Также сейчас идёт озеленение, для этого сюда были подведены системы автоматического полива, - добавил и. о. руководителя администрации Улан-Удэ Игорь Шутенков.

Также при подготовке к столь масштабным работам было принято решение об обновлении систем коммуникации под сквером. Таким образом, часть водопроводных сетей была вынесена за пределы территории, а часть заменена.

В общем на благоустройство сквера было выделено 35,5 миллионов рублей. Закончить работы планируют к Дню города.












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