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В Бурятии назначили первого заместителя прокурора

В Бурятии назначили первого заместителя прокурора
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Прежний первый зампрокурора Бурятии ушёл на пенсию

Первым заместителем прокурора Бурятия назначен Алексей Шевченко. Приказ о его назначении подписал генеральный прокурор России Юрий Чайка 21 июня. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Алексей Шевченко окончил Иркутский государственный университет. В органах прокуратуры проходит службу с 1986 года.

Состоял в должностях: стажёра, следователя Бурятской прокуратуры по надзору за соблюдением законов в исправительно-трудовых учреждениях, следователя военной прокуратуры, прокурора-криминалиста прокуратуры республики, заместителя прокурора Октябрьского района Улан-Удэ, прокурора Баргузинского района, Железнодорожного, Советского районов Улан-Удэ, начальника уголовно-судебного управления прокуратуры республики.

Прежний первый заместитель прокурора Александр Муравьёв покинул пост в мае. Он вышел на пенсию, уточнили «Байкал-Daily» в прокуратуре.


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