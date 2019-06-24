В Бурятии назначили первого заместителя прокурора

Прежний первый зампрокурора Бурятии ушёл на пенсию



Первым заместителем прокурора Бурятия назначен Алексей Шевченко. Приказ о его назначении подписал генеральный прокурор России Юрий Чайка 21 июня. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.



Алексей Шевченко окончил Иркутский государственный университет. В органах прокуратуры проходит службу с 1986 года.



Состоял в должностях: стажёра, следователя Бурятской прокуратуры по надзору за соблюдением законов в исправительно-трудовых учреждениях, следователя военной прокуратуры, прокурора-криминалиста прокуратуры республики, заместителя прокурора Октябрьского района Улан-Удэ, прокурора Баргузинского района, Железнодорожного, Советского районов Улан-Удэ, начальника уголовно-судебного управления прокуратуры республики.



Прежний первый заместитель прокурора Александр Муравьёв покинул пост в мае. Он вышел на пенсию, уточнили «Байкал-Daily» в прокуратуре.





