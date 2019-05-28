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Доходы Игоря Шутенкова снизились

Доходы Игоря Шутенкова снизились
Власть,  Фото:Сергей Тарасенко
За 2018 год он задекларировал около 3,3 млн рублей

И.о. руководителя администрации Улан-Удэ Игорь Шутенков задекларировал доход за 2018 год почти в 3,3 млн рублей, его супруга – в 644 тысячи рублей.

У Шутенкова есть в собственности земельный участок площадью 8 соток, небольшой дом площадью 36 кв. метров и незавершённый дом в 144 квадрата.

В долевой собственности значится – так же, как у его супруги – земельный участок и жилой дом в 195 квадратов.

Жене и.о. руководителя администрации Улан-Удэ также принадлежит Lexus RX350.



По сравнению с 2017 годом, когда Игорь Шутенков ещё был членом правительства Бурятии, его доходы заметно снизились. Годом ранее он задекларировал 4,4 млн рублей. За прошедшее время Шутенков обзавёлся недвижимостью – строящимся домом в 144 квадрата.
декларация доходов
 
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